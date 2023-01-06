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Святки 2023: традиции и обычаи народного праздника

Святки 2023: традиции и обычаи народного праздника

Святки – веселый славянский праздник, который длится с Рождества Христова до Крещения Господня 06.01.2023, Sputnik Грузия

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С красивым праздником связано много народных традиций и обычаев. Часть из них сохранились до наших дней. Что такое Святки и какие традиции и обычаи связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что за праздник Святки? Святки начинаются 7 января и заканчиваются 18 января в Крещенский Сочельник – по церковному календарю это "сплошной" период без постных дней. Праздничный период, по одной из версий, назвали Святки потому, что все 12 дней освящены великим событием Рождества Христова – рождением Спасителя человечества. Святки в церковных книгах упоминаются с VI века, однако историки говорят, что две недели после Рождества греческие христиане праздновали еще в IV веке. По церковному уставу в праздничные дни запрещались пост, коленопреклонение и таинство брака. В те далекие времена особое внимание уделяли тому, чтобы на Святки радовались все. В Византии был обычай в праздничный период помогать бедным, а также приносить подарки и еду в больницы и тюрьмы. Христианские богословы Григорий Нисский и Ефрем Сирин упоминают Святки, как особый послерождественский праздник. Народные традиции и обычаи Традиция помогать бедным и обмениваться подарками на Святки была и у славян. Обычай дарить на Святки подарки восходит корнями к событиям рождественской ночи, когда волхвы принесли новорожденному Спасителю в дар золото, ладан и смирну. Хозяйки на Святки по традиции готовили вкусные блюда, которых, по обычаю, обязательно должно было быть по числу апостолов – 12. Дети и молодежь в народный праздник занимались колядованием – наряжаясь в различные звериные костюмы, они ходили с большой самодельной рождественской звездой к односельчанам в гости и распевали духовные песенки, посвященные Рождеству. На Святки по традиции готовили праздничный пирог, в который подкладывали монетку. По обычаю, тот кому попадется счастливая монетка, весь год будет удачлив. Завершали Святки на праздник Крещения Господня, традиционным купанием в проруби. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников, религиозный праздник