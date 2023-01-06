https://sputnik-georgia.ru/20230106/voennyy-ekspert-nasonov-o-glavnykh-vyzovakh-s-kotorymi-odkb-stolknetsya-v-2023-godu-273698196.html

Военный эксперт Насонов о главных вызовах, с которыми ОДКБ столкнется в 2023 году

Военный эксперт Насонов о главных вызовах, с которыми ОДКБ столкнется в 2023 году

ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, поскольку существующих сил достаточно для отражения возможных угроз 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T12:49+0400

2023-01-06T12:49+0400

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Так считает военный эксперт, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. При этом боеспособность сил ОДКБ будет нарастать благородя повышению навыков на регулярных учениях и поставкам обновленных вооружений, отмечает он. Как члены блока будут бороться со вмешательством Запада во внутренние дела? Почему даже не постсоветские государства стремятся более тесно сотрудничать с ОДКБ или даже стать членами организации? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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