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Военный эксперт Насонов о главных вызовах, с которыми ОДКБ столкнется в 2023 году
Военный эксперт Насонов о главных вызовах, с которыми ОДКБ столкнется в 2023 году
ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, поскольку существующих сил достаточно для отражения возможных угроз 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T12:49+0400
2023-01-06T12:49+0400
2023-01-06T13:02+0400
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Так считает военный эксперт, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. При этом боеспособность сил ОДКБ будет нарастать благородя повышению навыков на регулярных учениях и поставкам обновленных вооружений, отмечает он. Как члены блока будут бороться со вмешательством Запада во внутренние дела? Почему даже не постсоветские государства стремятся более тесно сотрудничать с ОДКБ или даже стать членами организации? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, одкб, в мире, видео
мультимедиа, видео, одкб, в мире, видео
Военный эксперт Насонов о главных вызовах, с которыми ОДКБ столкнется в 2023 году
12:49 06.01.2023 (обновлено: 13:02 06.01.2023)
ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, поскольку существующих сил достаточно для отражения возможных угроз
Так считает военный эксперт, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.
При этом боеспособность сил ОДКБ будет нарастать благородя повышению навыков на регулярных учениях и поставкам обновленных вооружений, отмечает он.
Как члены блока будут бороться со вмешательством Запада во внутренние дела? Почему даже не постсоветские государства стремятся более тесно сотрудничать с ОДКБ или даже стать членами организации?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.