https://sputnik-georgia.ru/20230106/vosem-ogrableniy-za-dva-chasa--v-gretsii-zaderzhali-repera-grabitelya-iz-gruzii-273704215.html

Восемь ограблений за два часа – в Греции задержали рэпера-грабителя из Грузии

Восемь ограблений за два часа – в Греции задержали рэпера-грабителя из Грузии

Против 23-летнего грузина, который вышел из тюрьмы четыре месяца назад, возбужден целый ряд уголовных дел 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T17:09+0400

2023-01-06T17:09+0400

2023-01-06T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В Греции задержали 23-летнего грузина, который за два часа совершил восемь вооруженных ограблений в Салониках, сообщают местные СМИ. Рэпер-грабитель – так упоминают грузина греческие СМИ, поскольку задержанный именно так себя и называет. По распространенной информации, молодой мужчина вышел из тюрьмы четыре месяца назад. Детали о задержанном были обнародованы после приказа прокуратуры. Против 23-летнего грузина возбужден целый ряд уголовных дел – кража, попытка ограбления, неповиновение, незаконное ношение и использование оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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