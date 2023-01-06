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Восемь ограблений за два часа – в Греции задержали рэпера-грабителя из Грузии
Восемь ограблений за два часа – в Греции задержали рэпера-грабителя из Грузии
Против 23-летнего грузина, который вышел из тюрьмы четыре месяца назад, возбужден целый ряд уголовных дел 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T17:09+0400
2023-01-06T17:09+0400
2023-01-06T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В Греции задержали 23-летнего грузина, который за два часа совершил восемь вооруженных ограблений в Салониках, сообщают местные СМИ. Рэпер-грабитель – так упоминают грузина греческие СМИ, поскольку задержанный именно так себя и называет. По распространенной информации, молодой мужчина вышел из тюрьмы четыре месяца назад. Детали о задержанном были обнародованы после приказа прокуратуры. Против 23-летнего грузина возбужден целый ряд уголовных дел – кража, попытка ограбления, неповиновение, незаконное ношение и использование оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, греция
грузия, новости, происшествия, греция
Восемь ограблений за два часа – в Греции задержали рэпера-грабителя из Грузии
17:09 06.01.2023 (обновлено: 17:38 06.01.2023)
Против 23-летнего грузина, который вышел из тюрьмы четыре месяца назад, возбужден целый ряд уголовных дел
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. В Греции задержали 23-летнего грузина, который за два часа совершил восемь вооруженных ограблений в Салониках, сообщают местные СМИ.
Рэпер-грабитель – так упоминают грузина греческие СМИ, поскольку задержанный именно так себя и называет.
По распространенной информации, молодой мужчина вышел из тюрьмы четыре месяца назад. Детали о задержанном были обнародованы после приказа прокуратуры.
Против 23-летнего грузина возбужден целый ряд уголовных дел – кража, попытка ограбления, неповиновение, незаконное ношение и использование оружия.