https://sputnik-georgia.ru/20230106/yushkov-bolshe-vsego-es-boitsya-chto-energokrizis-v-evrope-pererastt-v-politicheskiy-273696803.html
Юшков: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастет в политический
Юшков: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастет в политический
Ситуация в энергетике, а значит и во всех остальных сферах экономики Европы в 2023 году будет только усугубляться 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T11:02+0400
2023-01-06T11:02+0400
2023-01-06T11:18+0400
мультимедиа
видео
экономика
игорь юшков
европа
фонд национальной энергетической безопасности
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Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. При этом в странах ЕС будет расти недовольство евробюрократией, отмечает он, что может вылиться в протесты с политическими требованиями.О том, что ждет мировой энергетический рынок и как эти изменения скажутся Европе смотрите смотрите в нашем интервью на канале "Sputnik на русском".
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мультимедиа, видео, экономика, игорь юшков, европа, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, экономика, игорь юшков, европа, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастет в политический
11:02 06.01.2023 (обновлено: 11:18 06.01.2023)
Ситуация в энергетике, а значит и во всех остальных сферах экономики Европы в 2023 году будет только усугубляться
Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
При этом в странах ЕС будет расти недовольство евробюрократией, отмечает он, что может вылиться в протесты с политическими требованиями.
О том, что ждет мировой энергетический рынок и как эти изменения скажутся Европе смотрите смотрите в нашем интервью на канале "Sputnik на русском".