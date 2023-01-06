https://sputnik-georgia.ru/20230106/yushkov-bolshe-vsego-es-boitsya-chto-energokrizis-v-evrope-pererastt-v-politicheskiy-273696803.html

Юшков: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастет в политический

Юшков: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастет в политический

Ситуация в энергетике, а значит и во всех остальных сферах экономики Европы в 2023 году будет только усугубляться 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T11:02+0400

2023-01-06T11:02+0400

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мультимедиа

видео

экономика

игорь юшков

европа

фонд национальной энергетической безопасности

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Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. При этом в странах ЕС будет расти недовольство евробюрократией, отмечает он, что может вылиться в протесты с политическими требованиями.О том, что ждет мировой энергетический рынок и как эти изменения скажутся Европе смотрите смотрите в нашем интервью на канале "Sputnik на русском".

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мультимедиа, видео, экономика, игорь юшков, европа, фонд национальной энергетической безопасности, видео