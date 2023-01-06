https://sputnik-georgia.ru/20230106/zaderzhanie-marata-kasema-i-borba-s-pamyatnikami---armen-gasparyan-273707165.html

Задержание Марата Касема и борьба с памятниками – Армен Гаспарян

Задержание Марата Касема и борьба с памятниками – Армен Гаспарян

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в Риге, куда приехал по семейным делам. Смотрите в видео, что по этому поводу думает российский эксперт и... 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T19:06+0400

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мультимедиа

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армен гаспарян

экспертное мнение

права человека

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Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.

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видео, мультимедиа, россия, армен гаспарян, экспертное мнение, права человека, видео