https://sputnik-georgia.ru/20230107/blagotvoritelnoe-rozhdestvenskoe-shestvie-alilo-v-tbilisi---video-273722492.html

Благотворительное рождественское шествие "Алило" в Тбилиси - видео

Благотворительное рождественское шествие "Алило" в Тбилиси - видео

В центре Тбилиси состоялось традиционное ежегодное рождественское благотворительное шествие "Алило". Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило это... 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T17:09+0400

2023-01-07T17:09+0400

2023-01-07T17:09+0400

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Главные участники шествия — дети в костюмах ангелов. Участники идут по улицам города, собирая подношения, которые затем раздают неимущим и сиротам. Участники от площади Республики направились к храму Самеба, где состоялась праздничная рождественская служба.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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