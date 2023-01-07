https://sputnik-georgia.ru/20230107/blagotvoritelnoe-rozhdestvenskoe-shestvie-alilo-v-tbilisi---video-273722492.html
Благотворительное рождественское шествие "Алило" в Тбилиси - видео
Благотворительное рождественское шествие "Алило" в Тбилиси - видео
В центре Тбилиси состоялось традиционное ежегодное рождественское благотворительное шествие "Алило". Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило это... 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T17:09+0400
2023-01-07T17:09+0400
2023-01-07T17:09+0400
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рождество христово
рождество
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Главные участники шествия — дети в костюмах ангелов. Участники идут по улицам города, собирая подношения, которые затем раздают неимущим и сиротам. Участники от площади Республики направились к храму Самеба, где состоялась праздничная рождественская служба.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, шествие "алило", рождество, рождество христово, рождество, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, шествие "алило", рождество, рождество христово, рождество, видео
Благотворительное рождественское шествие "Алило" в Тбилиси - видео
В центре Тбилиси состоялось традиционное ежегодное рождественское благотворительное шествие "Алило". Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило это событие
Главные участники шествия — дети в костюмах ангелов. Участники идут по улицам города, собирая подношения, которые затем раздают неимущим и сиротам. Участники от площади Республики направились к храму Самеба, где состоялась праздничная рождественская служба.