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ЧП на борту авиарейса Кутаиси-Париж: самолет совершил аварийную посадку
ЧП на борту авиарейса Кутаиси-Париж: самолет совершил аварийную посадку
В связи с произошедшей трагедией рейс Кутаиси-Париж вылетел с двухчасовым опозданием 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T22:44+0400
2023-01-07T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Самолет венгерской авиакомпании WizzAir, вылетевший из Кутаисского международного аэропорта в Париж, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, одному из пассажиров – мужчине около 60 лет – стало плохо сразу после взлета, поэтому воздушное судно вернулось в аэропорт.Несмотря на оказанную на борту помощь, быструю посадку, а также вмешательство прибывших на место работников скорой медицинской помощи, спасти мужчину не удалось. Точную причину смерти установит экспертиза.В связи с произошедшей трагедией рейс Кутаиси-Париж вылетел с двухчасовым опозданием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, в мире, париж, wizzair
происшествия, новости, в мире, париж, wizzair
ЧП на борту авиарейса Кутаиси-Париж: самолет совершил аварийную посадку
22:44 07.01.2023 (обновлено: 23:40 07.01.2023)
В связи с произошедшей трагедией рейс Кутаиси-Париж вылетел с двухчасовым опозданием
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Самолет венгерской авиакомпании WizzAir, вылетевший из Кутаисского международного аэропорта в Париж, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, одному из пассажиров – мужчине около 60 лет – стало плохо сразу после взлета, поэтому воздушное судно вернулось в аэропорт.
Несмотря на оказанную на борту помощь, быструю посадку, а также вмешательство прибывших на место работников скорой медицинской помощи, спасти мужчину не удалось.
Точную причину смерти установит экспертиза.
В связи с произошедшей трагедией рейс Кутаиси-Париж вылетел с двухчасовым опозданием.