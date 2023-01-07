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Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони
Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони
Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илии II 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T13:41+0400
2023-01-07T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони. На рождественской службе также присутствовали председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Кахи Каладзе, представители исполнительной и законодательной власти. Праздничную службу вместе со священниками провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илии II. Рождественское обращение Патриарха было представлено пастве, собравшейся в храме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, каха каладзе, тбилиси
Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони
13:41 07.01.2023 (обновлено: 15:51 07.01.2023)
Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илии II
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони.
На рождественской службе также присутствовали председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Кахи Каладзе, представители исполнительной и законодательной власти.
Праздничную службу вместе со священниками провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илии II.
Рождественское обращение Патриарха было представлено пастве, собравшейся в храме.