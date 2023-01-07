https://sputnik-georgia.ru/20230107/garibashvili-posetil-rozhdestvenskuyu-liturgiyu-v-khrame-sioni-273718704.html

Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони

Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони

Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илии II 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T13:41+0400

2023-01-07T13:41+0400

2023-01-07T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил рождественскую литургию в храме Сиони. На рождественской службе также присутствовали председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Кахи Каладзе, представители исполнительной и законодательной власти. Праздничную службу вместе со священниками провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илии II. Рождественское обращение Патриарха было представлено пастве, собравшейся в храме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, каха каладзе, тбилиси