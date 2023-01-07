https://sputnik-georgia.ru/20230107/gruziya-gotovitsya-ko-vseobschey-perepisi-naseleniya-skolko-potratyat-273719129.html

Грузия готовится ко всеобщей переписи населения: сколько потратят

Грузия готовится ко всеобщей переписи населения: сколько потратят

Всеобщая перепись населения страны пройдет в конце 2024 года 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Власти Грузии планируют потратить 7,8 миллиона лари в 2023 году на подготовку ко всеобщей переписи населения. Выделенные в бюджете средства в семь раз превышают сумму, которая была потрачена в 2022 году. По решению правительства, всеобщая перепись населения страны пройдет в конце 2024 года. Вместе с ней будет проведена сельскохозяйственная перепись, по результатам которой вместе с социальными и демографическими данными будет собрана информация о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств. Первая всеобщая национальная перепись населения прошла в Грузии в 2002 году. По данным на 17 января 2002 года в Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона) проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек. Вторая всеобщая национальная перепись прошла в 2014 году. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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