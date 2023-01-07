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Как православная Грузия отмечала Рождество Христово - видео

Как православная Грузия отмечала Рождество Христово - видео

Весь православный мир сегодня отмечает Рождество Христово. Смотрите как проходила праздничная служба в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, в Тбилиси 07.01.2023, Sputnik Грузия

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Земля не является постоянным местом для проживания человека, он должен уйти из этого мира и при жизни сделать свободный выбор, который определит его дальнейшую участь, говорится в традиционном Рождественском послании (эпистоле) Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго."Наша воля осуществляется нашей душой, сердцем, разумом и словом, поэтому мы особенно должны заботиться о них. Одним из главных проявлении нашей души является совесть. Совесть – это Божий голос", - отмечено в послании.В послании также говорится, что существует такое положение, которое называется "сгоревшей совестью" и оно указывает на тяжелую духовную жизнь человека. Христианская вера и заповеди дают возможность правильно развивать душу, поскольку совесть связывает волю человека с волей Бога."Никто не сможет положить другую основу, помимо той, которая уже сделана, которая является Иисусом Христом. А кто что строит на этой основе – золото, серебро, дорогие камни, дрова, сено, солому – прояснится дело каждого… огнем прояснится и огнем же будет испытано, кто что делает", - говорится в послании.

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2023

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