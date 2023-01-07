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Православные верующие Грузии отметили Рождество – фото
Православные верующие Грузии отметили Рождество – фото
В Грузии отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Православные верующие отмечали его 7 января 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T18:31+0400
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Православные верующие Грузии отметили Рождество – фото 18:31 07.01.2023 (обновлено: 19:00 07.01.2023)
В Грузии отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Православные верующие отмечали его 7 января
Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходила праздничная служба в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января
Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января
© video: Sputnik / Stringer
В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения
В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения
© photo: Sputnik / Stringer
Рождество Спасителя считается началом новой эры и праздником надежды и радости, заявил, обращаясь к верующим, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили
Рождество Спасителя считается началом новой эры и праздником надежды и радости, заявил, обращаясь к верующим, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Подавляющее большинство жителей Грузии – православные христиане
Подавляющее большинство жителей Грузии – православные христиане
© photo: Sputnik / Stringer
Рождество – один из любимых праздников в Грузии
Рождество – один из любимых праздников в Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Рождество – величайший праздник добра, любви и веры в лучшее будущее, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на литургии в честь праздника
Рождество – величайший праздник добра, любви и веры в лучшее будущее, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на литургии в честь праздника
© photo: Sputnik / Stringer
Так проходила праздничная служба в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба
Так проходила праздничная служба в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба
© video: Sputnik / Stringer
"Земля не является постоянным местом для проживания человека, он должен уйти из этого мира и при жизни сделать свободный выбор, который определит его дальнейшую участь", говорится в традиционном Рождественском послании (эпистоле) Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго
"Земля не является постоянным местом для проживания человека, он должен уйти из этого мира и при жизни сделать свободный выбор, который определит его дальнейшую участь", говорится в традиционном Рождественском послании (эпистоле) Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго