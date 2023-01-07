Православные верующие Грузии отметили Рождество – фото

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"Земля не является постоянным местом для проживания человека, он должен уйти из этого мира и при жизни сделать свободный выбор, который определит его дальнейшую участь", говорится в традиционном Рождественском послании (эпистоле) Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго