https://sputnik-georgia.ru/20230107/prazdnik-dobra-lyubvi-i-very---kaladze-pozdravil-verubschikh-s-rozhdestvom-273718825.html

"Праздник добра, любви и веры" – Каладзе поздравил верующих с Рождеством

"Праздник добра, любви и веры" – Каладзе поздравил верующих с Рождеством

Глава столицы посетил рождественскую литургию в храме Сиони 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T14:21+0400

2023-01-07T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рождество – величайшим праздник добра, любви и веры в лучшее будущее, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на литургии в честь праздника. Мэр столицы Каха Каладзе посетил рождественскую литургию в храме Сиони, поздравив православных, празднующих сегодня Рождество. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах Грузии проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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