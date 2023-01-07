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"Праздник добра, любви и веры" – Каладзе поздравил верующих с Рождеством
"Праздник добра, любви и веры" – Каладзе поздравил верующих с Рождеством
Глава столицы посетил рождественскую литургию в храме Сиони 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T14:21+0400
2023-01-07T14:21+0400
2023-01-07T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рождество – величайшим праздник добра, любви и веры в лучшее будущее, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на литургии в честь праздника. Мэр столицы Каха Каладзе посетил рождественскую литургию в храме Сиони, поздравив православных, празднующих сегодня Рождество. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах Грузии проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
"Праздник добра, любви и веры" – Каладзе поздравил верующих с Рождеством
14:21 07.01.2023 (обновлено: 17:34 07.01.2023)
Глава столицы посетил рождественскую литургию в храме Сиони
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Рождество – величайшим праздник добра, любви и веры в лучшее будущее, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на литургии в честь праздника.
Мэр столицы Каха Каладзе посетил рождественскую литургию в храме Сиони, поздравив православных, празднующих сегодня Рождество.
"Поздравляю вас с величайшим праздником Рождества – днем добра, любви, веры в лучшее будущее. Господь родился как спаситель и надежда человечества. Этот день дает нам силы преодолевать все трудности и испытания с большей любовью и большей поддержкой. Хочу пожелать мира каждому гражданину нашей страны и всего мира", – сказал Каладзе журналистам.
В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.
Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах Грузии проходит торжественное шествие "Алило".