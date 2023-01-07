https://sputnik-georgia.ru/20230107/premer-ministr-gruzii-pozdravil-grazhdan-s-rozhdestvom-273714651.html
Премьер-министр Грузии поздравил граждан с Рождеством
Премьер-министр Грузии поздравил граждан с Рождеством
Рождество Спасителя считается началом новой эры и праздником надежды и радости, заявил премьер 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T10:32+0400
2023-01-07T10:32+0400
2023-01-07T10:32+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
грузинская православная церковь
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/02/06/020622_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_5f6ad4a90b118ba70eee2e3ed202855f.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Рождеством и пожелал им здоровья, мира и благополучия. Подавляющее большинство жителей Грузии – православные христиане. Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января. В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/02/06/020622_133:0:920:590_1920x0_80_0_0_126d210c2f286b92b4fa15d53b0e615d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, грузинская православная церковь, рождество христово
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, грузинская православная церковь, рождество христово
Премьер-министр Грузии поздравил граждан с Рождеством
Рождество Спасителя считается началом новой эры и праздником надежды и радости, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Рождеством и пожелал им здоровья, мира и благополучия.
"Поздравляю со светлым праздником Рождества, мои дорогие сограждане! Рождение Иисуса Христа для всего человечества сыграло переломную роль и стало примером добра, прощения, снисходительности, установления добра между людьми и любви. Именно поэтому Рождество Спасителя считается началом новой эры и праздником надежды и радости", – отметил Гарибашвили.
Подавляющее большинство жителей Грузии – православные христиане. Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января. В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.