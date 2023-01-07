https://sputnik-georgia.ru/20230107/premer-ministr-gruzii-pozdravil-grazhdan-s-rozhdestvom-273714651.html

Премьер-министр Грузии поздравил граждан с Рождеством

Премьер-министр Грузии поздравил граждан с Рождеством

Рождество Спасителя считается началом новой эры и праздником надежды и радости, заявил премьер 07.01.2023, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

грузинская православная церковь

рождество христово

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил жителей страны с Рождеством и пожелал им здоровья, мира и благополучия. Подавляющее большинство жителей Грузии – православные христиане. Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января. В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, грузинская православная церковь, рождество христово