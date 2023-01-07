https://sputnik-georgia.ru/20230107/situatsiya-na-dorogakh-v-gruzii-trassa-vostok-zapad-zakryta-dlya-bolshegruzov-273725703.html
Ситуация на дорогах в Грузии: трасса Восток-Запад закрыта для большегрузов
Ситуация на дорогах в Грузии: трасса Восток-Запад закрыта для большегрузов
Непогода вновь создала проблемы для автомобилистов в Грузии 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T19:41+0400
2023-01-07T19:41+0400
2023-01-07T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке трассы Восток-Запад из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Движение трейлеров запрещено на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия. Аналогичная проблема возникла сегодня утром, однако спецслужбы очистили дорогу во второй половине дня и стали пропускать большегрузы. К вечеру погода вновь ухудшилась, поэтому грузовикам придется дождаться более благоприятных погодных условий.На остальных участках трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, сурами, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, сурами, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Ситуация на дорогах в Грузии: трасса Восток-Запад закрыта для большегрузов
19:41 07.01.2023 (обновлено: 19:48 07.01.2023)
Непогода вновь создала проблемы для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке трассы Восток-Запад из-за снега и гололедицы, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Движение трейлеров запрещено на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия.
Аналогичная проблема возникла сегодня утром, однако спецслужбы очистили дорогу во второй половине дня и стали пропускать большегрузы. К вечеру погода вновь ухудшилась, поэтому грузовикам придется дождаться более благоприятных погодных условий.
На остальных участках трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, движение свободно.