https://sputnik-georgia.ru/20230107/sneg-i-gololed-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya-273717174.html

Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения

Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения

Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T12:21+0400

2023-01-07T12:21+0400

2023-01-07T12:30+0400

грузия

новости

погода

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265582462_99:64:1254:714_1920x0_80_0_0_4da6a7cf8794a8dd383337fcec949220.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 132-163 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограниечение введено в связи с интенсивным снегопадом и гололедом, отметили в ведомстве.Движение автотранспорта на остальных участках дороги свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, тбилиси