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Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 132-163 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограниечение введено в связи с интенсивным снегопадом и гололедом, отметили в ведомстве.Движение автотранспорта на остальных участках дороги свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, тбилиси
грузия, новости, погода, тбилиси
Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
12:21 07.01.2023 (обновлено: 12:30 07.01.2023)
Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 132-163 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограниечение введено в связи с интенсивным снегопадом и гололедом, отметили в ведомстве.
Движение автотранспорта на остальных участках дороги свободно.