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https://sputnik-georgia.ru/20230107/sneg-i-gololed-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-deystvuyut-ogranicheniya-273717174.html
Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения
Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии 07.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 132-163 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограниечение введено в связи с интенсивным снегопадом и гололедом, отметили в ведомстве.Движение автотранспорта на остальных участках дороги свободно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, тбилиси
грузия, новости, погода, тбилиси

Снег и гололед: на центральной автомагистрали Грузии действуют ограничения

12:21 07.01.2023 (обновлено: 12:30 07.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - зимняя трасса, гололед и снег
Военно-Грузинская дорога - зимняя трасса, гололед и снег - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Непогода создала проблемы автомобилистам в Грузии
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 132-163 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограниечение введено в связи с интенсивным снегопадом и гололедом, отметили в ведомстве.
Движение автотранспорта на остальных участках дороги свободно.
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