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Трасса Восток-Запад в Грузии вновь свободна для трейлеров
Трасса Восток-Запад в Грузии вновь свободна для трейлеров
Движение трайлеров на дороге было закрыто с утра из-за обильного снегопада 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T17:41+0400
2023-01-07T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Открылось движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке трасы Восток-Запад, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Движение трейлеров на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия было закрыто с утра из-за обильного снегопада. После завершения работ движение по дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, департамент автомобильных дорог, сурами
Трасса Восток-Запад в Грузии вновь свободна для трейлеров
17:41 07.01.2023 (обновлено: 17:58 07.01.2023)
Движение трайлеров на дороге было закрыто с утра из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Открылось движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке трасы Восток-Запад, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Движение трейлеров на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия было закрыто с утра из-за обильного снегопада.
После завершения работ движение по дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, свободно.