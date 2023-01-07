https://sputnik-georgia.ru/20230107/trassa-vostok-zapad-v-gruzii-vnov-svobodna-dlya-traylerov-273723243.html

Трасса Восток-Запад в Грузии вновь свободна для трейлеров

Трасса Восток-Запад в Грузии вновь свободна для трейлеров

Движение трайлеров на дороге было закрыто с утра из-за обильного снегопада 07.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Открылось движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке трасы Восток-Запад, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Движение трейлеров на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия было закрыто с утра из-за обильного снегопада. После завершения работ движение по дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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