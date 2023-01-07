https://sputnik-georgia.ru/20230107/uchastivshiesya-sluchai-krazhi--v-tbilisi-za-odnu-noch-ograbili-shest-obektov-273714415.html

Участившиеся случаи кражи – в Тбилиси за одну ночь ограбили шесть объектов

Участившиеся случаи кражи – в Тбилиси за одну ночь ограбили шесть объектов

Все объекты охраняла частная компания, и они прибыли на место происшествия сразу же после получения сообщения, однако там уже никого не был 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T10:04+0400

2023-01-07T10:04+0400

2023-01-07T10:04+0400

грузия

новости

происшествия

кража

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269810114_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_20fdfc941ab6800977c0be1916f343d2.jpg

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В центральном районе Тбилиси Ваке за одну ночь зафиксировали шесть случаев ограбления торговых объектов и кафе. Магазины, гипермаркеты, кафе – воры унесли с этих объектов несколько тысяч лари. Существует видеоматериал того, как группа несовершеннолетних проникла в помещения и унесла деньги. Все объекты охраняла частная компания, и они прибыли на место происшествия сразу же после получения сообщения, однако там уже никого не было. Злоумышленники всего за несколько секунд смогли пробраться в здания и унести оттуда деньги. По ее словам, подобные случаи происходят довольно часто, однако их никто не задерживает. Та же группировка после ограбления магазина алкогольных напитков направилась к кафе, расположенном в том же районе. Они унесли оттуда 515 лари (190 долларов). Они сумели взломать объект и унести деньги всего за 45 секунд. По словам владельцев кафе "Наму", за полгода их ограбили уже во второй раз, однако злоумышленников никто не задерживает. В районе Ваке мишенью грабителей стал и гипермаркет "Агрохаб".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, кража