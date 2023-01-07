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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов снова закрыто

Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов снова закрыто

Для остальных видов транспорта движение по дороге в направлении границы с Россией открыто 07.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылось днем 7 января, но из-за интенсивного снегопада снова закрылось. Для остальных видов транспорта движение по дороге в направлении границы с Россией открыто. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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