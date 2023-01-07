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Верхний Ларс сегодня: ограничения сняты
Верхний Ларс сегодня: ограничения сняты
Движение было закрыто накануне из-за интенсивного снегопада 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T15:01+0400
2023-01-07T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом стало свободным на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение было закрыто накануне из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На данный момент движение для всех видов автотранспорта на всех участках дороги свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, погода, новости, верхний ларс, армения
Верхний Ларс сегодня: ограничения сняты
15:01 07.01.2023 (обновлено: 16:07 07.01.2023)
Движение было закрыто накануне из-за интенсивного снегопада
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом стало свободным на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение было закрыто накануне из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На данный момент движение для всех видов автотранспорта на всех участках дороги свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.