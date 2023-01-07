https://sputnik-georgia.ru/20230107/verkhniy-lars-segodnya-ogranicheniya-snyaty-273719004.html

Верхний Ларс сегодня: ограничения сняты

Верхний Ларс сегодня: ограничения сняты

Движение было закрыто накануне из-за интенсивного снегопада 07.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом стало свободным на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение было закрыто накануне из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На данный момент движение для всех видов автотранспорта на всех участках дороги свободно. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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