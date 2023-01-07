https://sputnik-georgia.ru/20230107/zaklyuchennykh-v-tyurmakh-gruzii-stali-luchshe-kormit--novoe-menyu-273721926.html

Заключенных в тюрьмах Грузии стали лучше кормить – новое меню

Заключенных в тюрьмах Грузии стали лучше кормить – новое меню

Несовершеннолетние заключенные, в отличие от взрослых, перешли на четырехразовое питание 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В правила питания заключенных в Грузии с 1 января 2023 года внесли изменения, согласно которым режим питания взрослых и несовершеннолетних заключенных будет отличаться. Согласно приказу главы Минздрава Грузии, несовершеннолетние заключенные, в отличие от взрослых, перешли на четырехразовое питание – завтрак, обед, полдник и ужин. При этом, согласно утвержденному меню, обед будет состоять из трех блюд, ужин будет мясным с гарниром, а на полдник будет выпечка. Меню будет меняться раз в неделю и будет зависеть от сезона. Так, на завтрак у несовершеннолетних заключенных будет каша на молоке, чай и хлеб с маслом, на обед – суп, мясное блюдо с гарниром, компот или фрукты, на полдник – оладьи, хачапури или сырники, а на ужин также мясное блюдо с гарниром и чай с хлебом с маслом. Калорийность ежедневного рациона для несовершеннолетних будет не менее 3,2 тысячи килокаллорий. По последним данным, в тюрьмах Грузии содержится 45 несовершеннолетних заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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