https://sputnik-georgia.ru/20230108/amerikanist-dudakov-krizis-v-ssha-zastavit-amerikantsev-snizit-aktivnost-na-mirovoy-arene-273740458.html

Американист Дудаков: кризис в США заставит американцев снизить активность на мировой арене

Американист Дудаков: кризис в США заставит американцев снизить активность на мировой арене

В 2023 году США больше не смогут сдерживать рецессию, что заметно отразится не только на уровне жизни простых американцев, но и на внешней политике страны 08.01.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков. При этом Европу Соединенные Штаты будут душить лишь активнее, ведь это поможет им преодолеть кризис, отметил он. Сможет ли США одновременно вести экономическую войну с Европой, Россией и Китаем? Когда американский внутриполитический кризис выльется в открытые столкновения? Кто может занять место Байдена в президентском кресле? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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