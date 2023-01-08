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Американист Дудаков: кризис в США заставит американцев снизить активность на мировой арене
Американист Дудаков: кризис в США заставит американцев снизить активность на мировой арене
В 2023 году США больше не смогут сдерживать рецессию, что заметно отразится не только на уровне жизни простых американцев, но и на внешней политике страны 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T11:14+0400
2023-01-08T11:14+0400
2023-01-08T11:44+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков. При этом Европу Соединенные Штаты будут душить лишь активнее, ведь это поможет им преодолеть кризис, отметил он. Сможет ли США одновременно вести экономическую войну с Европой, Россией и Китаем? Когда американский внутриполитический кризис выльется в открытые столкновения? Кто может занять место Байдена в президентском кресле? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, европа, сша, китай, в мире, видео
мультимедиа, видео, европа, сша, китай, в мире, видео
Американист Дудаков: кризис в США заставит американцев снизить активность на мировой арене
11:14 08.01.2023 (обновлено: 11:44 08.01.2023)
В 2023 году США больше не смогут сдерживать рецессию, что заметно отразится не только на уровне жизни простых американцев, но и на внешней политике страны
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков. При этом Европу Соединенные Штаты будут душить лишь активнее, ведь это поможет им преодолеть кризис, отметил он.
Сможет ли США одновременно вести экономическую войну с Европой, Россией и Китаем? Когда американский внутриполитический кризис выльется в открытые столкновения? Кто может занять место Байдена в президентском кресле?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.