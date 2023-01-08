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Грузинский сумоист начал свой сотый турнир с победы
Грузинский сумоист начал свой сотый турнир с победы
Следующим соперником Тотиносина завтра станет десятый маэгасира Запада Хирадоуми 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T18:33+0400
2023-01-08T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, начал выступление на юбилейном сотом басе в Токио с победы. Хацу басе первый турнир 2023 года. Он продлится в течение 15 дней и завершится 22 января. У Тотиносина есть возможность завершить турнир с положительным балансом и улучшить позиции в рейтинге сумоистов. Следующим соперником Тотиносина завтра станет десятый маэгасира Запада Хирадоуми. После осеннего турнира Тотиносин ухудшил свои позиции в рейтинге сумоистов. До начала басе он был восьмым, а стал одиннадцатым маэгасирой Запада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский сумоист начал свой сотый турнир с победы
18:33 08.01.2023 (обновлено: 18:57 08.01.2023)
Следующим соперником Тотиносина завтра станет десятый маэгасира Запада Хирадоуми
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, начал выступление на юбилейном сотом басе в Токио с победы.
Хацу басе первый турнир 2023 года. Он продлится в течение 15 дней и завершится 22 января. У Тотиносина есть возможность завершить турнир с положительным балансом и улучшить позиции в рейтинге сумоистов.
Тотиносин в первый день соревнований встретился с 11 маэгасирой Востока Тиёсёма. Грузинский сумоист вытеснил соперника за дохё, тем самым баланс личных встреч сумоистов стал 5:4 в пользу 31-летнего монгола.
Следующим соперником Тотиносина завтра станет десятый маэгасира Запада Хирадоуми.
После осеннего турнира Тотиносин ухудшил свои позиции в рейтинге сумоистов. До начала басе он был восьмым, а стал одиннадцатым маэгасирой Запада.