https://sputnik-georgia.ru/20230108/gruzinskiy-sumoist-nachal-svoy-sotyy-turnir-s-pobedy-273745493.html

Грузинский сумоист начал свой сотый турнир с победы

Грузинский сумоист начал свой сотый турнир с победы

Следующим соперником Тотиносина завтра станет десятый маэгасира Запада Хирадоуми 08.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, начал выступление на юбилейном сотом басе в Токио с победы. Хацу басе первый турнир 2023 года. Он продлится в течение 15 дней и завершится 22 января. У Тотиносина есть возможность завершить турнир с положительным балансом и улучшить позиции в рейтинге сумоистов. Следующим соперником Тотиносина завтра станет десятый маэгасира Запада Хирадоуми. После осеннего турнира Тотиносин ухудшил свои позиции в рейтинге сумоистов. До начала басе он был восьмым, а стал одиннадцатым маэгасирой Запада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио, сумо