https://sputnik-georgia.ru/20230108/indeks-zagryaznennosti-vozdukha-v-evrope---2022-273746581.html
Индекс загрязненности воздуха в Европе - 2022
Индекс загрязненности воздуха в Европе - 2022
Уровень загрязненности воздуха зависит от множества факторов, в том числе от производства, транспортных средств 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T21:06+0400
2023-01-08T21:06+0400
2023-01-08T21:06+0400
в мире
экология
загрязнение воздуха
инфографика
европа
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/08/273746370_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_abc3261777775f02e22af48fbfd62237.png
Согласно индексу Numbeo Current Index by City, который учитывает критерии качества атмосферного воздуха, в тройку самых чистых европейских столиц входят Хельсинки, Рейкьявик и Вена. Замыкают рейтинг Тирана, Скопье и Бухарест. Данные по Берну (Швейцария), Валетте (Мальта) и Никосии (Кипр) в рейтинге не учитываются. Более подробную информацию об уровне загрязненности воздуха в Европе вы узнаете в инфографике Sputnik Литва. Среди основных критериев, которые учитываются при составлении Numbeo Current Index by City, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК) — максимальная концентрация примесей в атмосфере. Что касается Грузии, то для крупных городов страны, проблема загрязнения достаточно актуальна. Грузинские власти принимают ряд мер для того, чтобы улучшить экологию. К примеру, с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили будут проверять на средний показатель шума и выброс СО. С техническим осмотром будут проблемы у тех владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, у которых допустимая верхняя граница содержания СО в выхлопе автомобиля выше 0,55% при работе двигателя на холостом ходу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/08/273746370_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_803e6bc9952a5bd731647cac9c3a4c5c.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экология, загрязнение воздуха, инфографика, европа, мультимедиа, инфографика
в мире, экология, загрязнение воздуха, инфографика, европа, мультимедиа, инфографика
Индекс загрязненности воздуха в Европе - 2022
Уровень загрязненности воздуха зависит от множества факторов, в том числе от производства, транспортных средств
Согласно индексу Numbeo Current Index by City, который учитывает критерии качества атмосферного воздуха, в тройку самых чистых европейских столиц входят Хельсинки, Рейкьявик и Вена. Замыкают рейтинг Тирана, Скопье и Бухарест. Данные по Берну (Швейцария), Валетте (Мальта) и Никосии (Кипр) в рейтинге не учитываются. Более подробную информацию об уровне загрязненности воздуха в Европе вы узнаете в инфографике Sputnik Литва.
Среди основных критериев, которые учитываются при составлении Numbeo Current Index by City, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК) — максимальная концентрация примесей в атмосфере.
Что касается Грузии, то для крупных городов страны, проблема загрязнения достаточно актуальна. Грузинские власти принимают ряд мер для того, чтобы улучшить экологию. К примеру, с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили будут проверять на средний показатель шума и выброс СО. С техническим осмотром будут проблемы у тех владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, у которых допустимая верхняя граница содержания СО в выхлопе автомобиля выше 0,55% при работе двигателя на холостом ходу.