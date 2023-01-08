https://sputnik-georgia.ru/20230108/indeks-zagryaznennosti-vozdukha-v-evrope---2022-273746581.html

Индекс загрязненности воздуха в Европе - 2022

Индекс загрязненности воздуха в Европе - 2022

Уровень загрязненности воздуха зависит от множества факторов, в том числе от производства, транспортных средств 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T21:06+0400

2023-01-08T21:06+0400

2023-01-08T21:06+0400

в мире

экология

загрязнение воздуха

инфографика

европа

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/08/273746370_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_abc3261777775f02e22af48fbfd62237.png

Согласно индексу Numbeo Current Index by City, который учитывает критерии качества атмосферного воздуха, в тройку самых чистых европейских столиц входят Хельсинки, Рейкьявик и Вена. Замыкают рейтинг Тирана, Скопье и Бухарест. Данные по Берну (Швейцария), Валетте (Мальта) и Никосии (Кипр) в рейтинге не учитываются. Более подробную информацию об уровне загрязненности воздуха в Европе вы узнаете в инфографике Sputnik Литва. Среди основных критериев, которые учитываются при составлении Numbeo Current Index by City, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК) — максимальная концентрация примесей в атмосфере. Что касается Грузии, то для крупных городов страны, проблема загрязнения достаточно актуальна. Грузинские власти принимают ряд мер для того, чтобы улучшить экологию. К примеру, с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили будут проверять на средний показатель шума и выброс СО. С техническим осмотром будут проблемы у тех владельцев автомобилей с бензиновым двигателем, у которых допустимая верхняя граница содержания СО в выхлопе автомобиля выше 0,55% при работе двигателя на холостом ходу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, экология, загрязнение воздуха, инфографика, европа, мультимедиа, инфографика