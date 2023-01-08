https://sputnik-georgia.ru/20230108/khazin-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-pereydet-k-novoy-ekonomicheskoy-modeli---video-273740767.html

Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели - видео

Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели - видео

2022 год окончательно дал понять, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T15:15+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист и публицист Михаил Хазин. Почему прежние методы борьбы с кризисами больше не работают? Какие страны будут обладать своими валютными зонами в новом мире? Сохранятся ли санкции как инструмент политического давления Запада на своих противников? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, экономика, видео