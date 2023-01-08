https://sputnik-georgia.ru/20230108/khazin-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-pereydet-k-novoy-ekonomicheskoy-modeli---video-273740767.html
Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели - видео
Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели - видео
2022 год окончательно дал понять, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T15:15+0400
2023-01-08T15:15+0400
2023-01-08T15:15+0400
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экономика
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист и публицист Михаил Хазин. Почему прежние методы борьбы с кризисами больше не работают? Какие страны будут обладать своими валютными зонами в новом мире? Сохранятся ли санкции как инструмент политического давления Запада на своих противников? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, экономика, видео
мультимедиа, видео, экономика, видео
Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели - видео
2022 год окончательно дал понять, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.
Почему прежние методы борьбы с кризисами больше не работают? Какие страны будут обладать своими валютными зонами в новом мире? Сохранятся ли санкции как инструмент политического давления Запада на своих противников?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.