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https://sputnik-georgia.ru/20230108/lift-s-lyudmi-sorvalsya-v-zhilom-dome-v-tbilisi-v-rozhdestvo-273732539.html
Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество
Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество
Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T10:32+0400
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грузия
новости
происшествия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Три человека пострадали в результате обрушения лифта в поселке Лоткина в Тбилиси. Как сообщает Первый канал, пострадавшие были госпитализированы в клиники Университетская и Аладашвили. Все трое находились в сознании на момент прибытия спасателей Службы ЧС. Как рассказал СМИ директор Университетской клиники Леван Ратиани, состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком. Пациент подключен в аппарату ИВЛ. Состояние двух других пострадавших пассажиров лифта удовлетворительное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси

Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество

10:32 08.01.2023 (обновлено: 10:39 08.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая медицинская помощь 112
Скорая медицинская помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Три человека пострадали в результате обрушения лифта в поселке Лоткина в Тбилиси.
Как сообщает Первый канал, пострадавшие были госпитализированы в клиники Университетская и Аладашвили. Все трое находились в сознании на момент прибытия спасателей Службы ЧС.
Как рассказал СМИ директор Университетской клиники Леван Ратиани, состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком. Пациент подключен в аппарату ИВЛ.
Состояние двух других пострадавших пассажиров лифта удовлетворительное.
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