https://sputnik-georgia.ru/20230108/lift-s-lyudmi-sorvalsya-v-zhilom-dome-v-tbilisi-v-rozhdestvo-273732539.html

Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество

Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество

Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T10:32+0400

2023-01-08T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Три человека пострадали в результате обрушения лифта в поселке Лоткина в Тбилиси. Как сообщает Первый канал, пострадавшие были госпитализированы в клиники Университетская и Аладашвили. Все трое находились в сознании на момент прибытия спасателей Службы ЧС. Как рассказал СМИ директор Университетской клиники Леван Ратиани, состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком. Пациент подключен в аппарату ИВЛ. Состояние двух других пострадавших пассажиров лифта удовлетворительное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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