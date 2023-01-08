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Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество
Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество
Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T10:32+0400
2023-01-08T10:32+0400
2023-01-08T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Три человека пострадали в результате обрушения лифта в поселке Лоткина в Тбилиси. Как сообщает Первый канал, пострадавшие были госпитализированы в клиники Университетская и Аладашвили. Все трое находились в сознании на момент прибытия спасателей Службы ЧС. Как рассказал СМИ директор Университетской клиники Леван Ратиани, состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком. Пациент подключен в аппарату ИВЛ. Состояние двух других пострадавших пассажиров лифта удовлетворительное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Тбилиси в Рождество
10:32 08.01.2023 (обновлено: 10:39 08.01.2023)
Состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Три человека пострадали в результате обрушения лифта в поселке Лоткина в Тбилиси.
Как сообщает Первый канал, пострадавшие были госпитализированы в клиники Университетская и Аладашвили. Все трое находились в сознании на момент прибытия спасателей Службы ЧС.
Как рассказал СМИ директор Университетской клиники Леван Ратиани, состояние одного из пострадавших тяжелое, он был доставлен в больницу с травматическим шоком. Пациент подключен в аппарату ИВЛ.
Состояние двух других пострадавших пассажиров лифта удовлетворительное.