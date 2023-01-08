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Полиция Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта
Полиция Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта
Гражданина Ирана подозревают "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства" 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T17:02+0400
2023-01-08T17:02+0400
2023-01-08T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были куплены цианид и рицин, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа, полиции Реклингхаузена и полиции Мюнстера.Уточняется, что по решению суда в Кастроп-Раукселе в земле Северный Рейн-Вестфалия прошел обыск в жилище 32-летнего обвиняемого, гражданина Ирана.Иранец, а также еще один человек взяты под стражу, улики изъяты и сейчас анализируются. Уточняется, что решение об аресте будет принято позднее.За подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству, в Германии грозит тюремный срок от 6 месяцев до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, германия
в мире, новости, происшествия, германия
Полиция Германии задержала подозреваемых в подготовке теракта
17:02 08.01.2023 (обновлено: 17:45 08.01.2023)
Гражданина Ирана подозревают "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства"
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Правоохранители ФРГ задержали двух человек по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, опасного для государства", для нападения, предположительно, были куплены цианид и рицин, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа, полиции Реклингхаузена и полиции Мюнстера.
Уточняется, что по решению суда в Кастроп-Раукселе в земле Северный Рейн-Вестфалия прошел обыск в жилище 32-летнего обвиняемого, гражданина Ирана.
Его подозревают "в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства", он, предположительно, приобрел цианид и рицин для нападения, мотивированного исламистами.
Иранец, а также еще один человек взяты под стражу, улики изъяты и сейчас анализируются. Уточняется, что решение об аресте будет принято позднее.
За подготовку серьезного акта насилия, угрожающего государству, в Германии грозит тюремный срок от 6 месяцев до 10 лет.