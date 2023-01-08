https://sputnik-georgia.ru/20230108/rozhdestvenskie-traditsii-gruzii-blagotvoritelnoe-shestvie-alilo---foto-273747061.html

Рождественские традиции Грузии: благотворительное шествие "Алило" - фото

Рождественские традиции Грузии: благотворительное шествие "Алило" - фото

Рождественское благотворительное шествие "Алило" состоялось в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как участники процессии прошли по центру Тбилиси 08.01.2023, Sputnik Грузия

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"Алило" - это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад.

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, шествие "алило", грузинские традиции и обычаи, фото