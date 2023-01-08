Рождественские традиции Грузии: благотворительное шествие "Алило" - фото
Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер
Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер
В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим
В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим
На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии
На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии
Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом
Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом
Традиция проведения "Алило" была восстановлена лишь в 90-х годах, по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. На фото - традиционный элемент "Алило" - арба, запряженная волами. На ней едут дети-ангелочки и туда тоже складывают подарки
Традиция проведения "Алило" была восстановлена лишь в 90-х годах, по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. На фото - традиционный элемент "Алило" - арба, запряженная волами. На ней едут дети-ангелочки и туда тоже складывают подарки
По традиции, в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города
По традиции, в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города
Участники процессии проходят по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили. Оттуда они направляются к Патриархии Грузии и президентскому дворцу, а затем - к кафедральному собору Святой Троицы - Самеба, где шествие завершается
Участники процессии проходят по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили. Оттуда они направляются к Патриархии Грузии и президентскому дворцу, а затем - к кафедральному собору Святой Троицы - Самеба, где шествие завершается
На сегодняшний день шествие носит театрализованный характер, и является очень зрелищным. За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси
На сегодняшний день шествие носит театрализованный характер, и является очень зрелищным. За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси
Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" - в основном это дети, одетые в белые одежды. Они песнопениями оповещают о рождении Христа
Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" - в основном это дети, одетые в белые одежды. Они песнопениями оповещают о рождении Христа
Кроме того, участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи - ангелы и пастухи. В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги и огромную икону Рождения Христа
Кроме того, участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи - ангелы и пастухи. В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги и огромную икону Рождения Христа
Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых
Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых
На следующий день после "Алило" все собранные пожертвования и подарки распределяются среди неимущих, детей-сирот и направляются в дома престарелых. Основную часть собранных вещей везут вслед за процессией в автобусах
На следующий день после "Алило" все собранные пожертвования и подарки распределяются среди неимущих, детей-сирот и направляются в дома престарелых. Основную часть собранных вещей везут вслед за процессией в автобусах