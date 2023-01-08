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https://sputnik-georgia.ru/20230108/rozhdestvenskie-traditsii-gruzii-blagotvoritelnoe-shestvie-alilo---foto-273747061.html
Рождественские традиции Грузии: благотворительное шествие "Алило" - фото
Рождественские традиции Грузии: благотворительное шествие "Алило" - фото
Рождественское благотворительное шествие "Алило" состоялось в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как участники процессии прошли по центру Тбилиси 08.01.2023, Sputnik Грузия
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"Алило" - это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, шествие "алило", грузинские традиции и обычаи, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, шествие "алило", грузинские традиции и обычаи, фото

Рождественские традиции Грузии: благотворительное шествие "Алило" - фото

10:54 08.01.2023 (обновлено: 22:01 08.01.2023)
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Рождественское благотворительное шествие "Алило" состоялось в столице Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как участники процессии прошли по центру Тбилиси
"Алило" - это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад.
© photo: Sputnik / Stringer

Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер

Традиция проведения &quot;Алило&quot; всегда носила благотворительный характер - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер

© photo: Sputnik / Stringer

В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим

В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим

© photo: Sputnik / Stringer

На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии

На протяжении многих веков традиция проведения &quot;Алило&quot; строго соблюдалась в Грузии - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии

© photo: Sputnik / Stringer

Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом

Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом

© photo: Sputnik / Stringer

Традиция проведения "Алило" была восстановлена лишь в 90-х годах, по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. На фото - традиционный элемент "Алило" - арба, запряженная волами. На ней едут дети-ангелочки и туда тоже складывают подарки

Традиция проведения &quot;Алило&quot; была восстановлена лишь в 90-х годах, по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. На фото - традиционный элемент &quot;Алило&quot; - арба, запряженная волами. На ней едут дети-ангелочки и туда тоже складывают подарки - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Традиция проведения "Алило" была восстановлена лишь в 90-х годах, по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. На фото - традиционный элемент "Алило" - арба, запряженная волами. На ней едут дети-ангелочки и туда тоже складывают подарки

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города

По традиции, в Тбилиси участники шествия &quot;Алило&quot; собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции, в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города

© photo: Sputnik / Stringer

Участники процессии проходят по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили. Оттуда они направляются к Патриархии Грузии и президентскому дворцу, а затем - к кафедральному собору Святой Троицы - Самеба, где шествие завершается

Участники процессии проходят по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили. Оттуда они направляются к Патриархии Грузии и президентскому дворцу, а затем - к кафедральному собору Святой Троицы - Самеба, где шествие завершается - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники процессии проходят по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили. Оттуда они направляются к Патриархии Грузии и президентскому дворцу, а затем - к кафедральному собору Святой Троицы - Самеба, где шествие завершается

© photo: Sputnik / Stringer

На сегодняшний день шествие носит театрализованный характер, и является очень зрелищным. За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси

На сегодняшний день шествие носит театрализованный характер, и является очень зрелищным. За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

На сегодняшний день шествие носит театрализованный характер, и является очень зрелищным. За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси

© photo: Sputnik / Stringer

Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" - в основном это дети, одетые в белые одежды. Они песнопениями оповещают о рождении Христа

Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются &quot;несущие благую весть&quot; - в основном это дети, одетые в белые одежды. Они песнопениями оповещают о рождении Христа - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" - в основном это дети, одетые в белые одежды. Они песнопениями оповещают о рождении Христа

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи - ангелы и пастухи. В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги и огромную икону Рождения Христа

Кроме того, участниками &quot;Алило&quot; являются люди, одетые как библейские персонажи - ангелы и пастухи. В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги и огромную икону Рождения Христа - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи - ангелы и пастухи. В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги и огромную икону Рождения Христа

© photo: Sputnik / Stringer

Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых

Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых

© photo: Sputnik / Stringer

На следующий день после "Алило" все собранные пожертвования и подарки распределяются среди неимущих, детей-сирот и направляются в дома престарелых. Основную часть собранных вещей везут вслед за процессией в автобусах

На следующий день после &quot;Алило&quot; все собранные пожертвования и подарки распределяются среди неимущих, детей-сирот и направляются в дома престарелых. Основную часть собранных вещей везут вслед за процессией в автобусах - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

На следующий день после "Алило" все собранные пожертвования и подарки распределяются среди неимущих, детей-сирот и направляются в дома престарелых. Основную часть собранных вещей везут вслед за процессией в автобусах

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