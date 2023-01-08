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С предстоящей недели в Грузии резко похолодает
С предстоящей недели в Грузии резко похолодает
В ночные часы 10-11 января ожидается понижение температуры воздуха до -3...-5 градусов 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T20:17+0400
2023-01-08T20:17+0400
2023-01-08T20:57+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха с 9 по 12 января, сообщает Национального агентства окружающей среды. По информации агентства, 10-12 января на побережье Черного моря, в Земо Имерети, Колхидской низменности и на участке дороги Гори-Сурами будет дуть сильный восточный ветер со скоростью 32-34 м/с. На отдельных участках автомобильных дорог возможны туман, метель, плохая видимость и гололедица. Не исключено обледенение линий электропередач. В ночные часы 10-11 января ожидается понижение температуры воздуха до -3...-5 градусов. На западе страны похолодание может нанести ущерб цитрусовым культурам (особенно лимонам), а понижение температуры до -8...-10 градусов в Восточной Грузии станет причиной ущерба осенним посевам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды
С предстоящей недели в Грузии резко похолодает
20:17 08.01.2023 (обновлено: 20:57 08.01.2023)
В ночные часы 10-11 января ожидается понижение температуры воздуха до -3...-5 градусов
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха с 9 по 12 января, сообщает Национального агентства окружающей среды.
По информации агентства, 10-12 января на побережье Черного моря, в Земо Имерети, Колхидской низменности и на участке дороги Гори-Сурами будет дуть сильный восточный ветер со скоростью 32-34 м/с. На отдельных участках автомобильных дорог возможны туман, метель, плохая видимость и гололедица. Не исключено обледенение линий электропередач.
В ночные часы 10-11 января ожидается понижение температуры воздуха до -3...-5 градусов. На западе страны похолодание может нанести ущерб цитрусовым культурам (особенно лимонам), а понижение температуры до -8...-10 градусов в Восточной Грузии станет причиной ущерба осенним посевам.