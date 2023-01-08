https://sputnik-georgia.ru/20230108/s-predstoyaschey-nedele-v-gruzii-rezko-pokholodaet-273746006.html

С предстоящей недели в Грузии резко похолодает

С предстоящей недели в Грузии резко похолодает

В ночные часы 10-11 января ожидается понижение температуры воздуха до -3...-5 градусов 08.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха с 9 по 12 января, сообщает Национального агентства окружающей среды. По информации агентства, 10-12 января на побережье Черного моря, в Земо Имерети, Колхидской низменности и на участке дороги Гори-Сурами будет дуть сильный восточный ветер со скоростью 32-34 м/с. На отдельных участках автомобильных дорог возможны туман, метель, плохая видимость и гололедица. Не исключено обледенение линий электропередач. В ночные часы 10-11 января ожидается понижение температуры воздуха до -3...-5 градусов. На западе страны похолодание может нанести ущерб цитрусовым культурам (особенно лимонам), а понижение температуры до -8...-10 градусов в Восточной Грузии станет причиной ущерба осенним посевам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды