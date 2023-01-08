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Трасса Восток-Запад в Грузии свободна для трейлеров
Трасса Восток-Запад в Грузии свободна для трейлеров
Движение трейлеров на участке автодороги было закрыто в субботу из-за обильного снегопада 08.01.2023, Sputnik Грузия
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непогода в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке трассы Восток-Запад восстановлено, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Движение трейлеров на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия было закрыто в субботу из-за обильного снегопада. После завершения работ движение по дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сурами, непогода в грузии, ситуация на дорогах грузии
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сурами, непогода в грузии, ситуация на дорогах грузии

Трасса Восток-Запад в Грузии свободна для трейлеров

11:31 08.01.2023
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в горах у Сурами - Рикотский перевал и пробки из автомобилей
Снегопад в горах у Сурами - Рикотский перевал и пробки из автомобилей - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение трейлеров на участке автодороги было закрыто в субботу из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке трассы Восток-Запад восстановлено, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Движение трейлеров на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия было закрыто в субботу из-за обильного снегопада.
После завершения работ движение по дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, свободно.
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