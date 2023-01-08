https://sputnik-georgia.ru/20230108/trassa-vostok-zapad-v-gruzii-svobodna-dlya-treylerov-273739964.html

Трасса Восток-Запад в Грузии свободна для трейлеров

Трасса Восток-Запад в Грузии свободна для трейлеров

Движение трейлеров на участке автодороги было закрыто в субботу из-за обильного снегопада 08.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке трассы Восток-Запад восстановлено, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Движение трейлеров на участке от узловой дороги Сурами до населенного пункта Сакасрия было закрыто в субботу из-за обильного снегопада. После завершения работ движение по дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, соединяющей Восточную и Западную Грузию, свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, сурами, непогода в грузии, ситуация на дорогах грузии