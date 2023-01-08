https://sputnik-georgia.ru/20230108/turizm-v-gruzii-v-2023-godu-chem-budut-zavlekat-viziterov-273726817.html

Туризм в Грузии в 2023 году: чем будут завлекать визитеров

Туризм в Грузии в 2023 году: чем будут завлекать визитеров

Развитие туризма является приоритетным напрвлением для грузинских властей 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T09:01+0400

2023-01-08T09:01+0400

2023-01-08T09:01+0400

туризм

экономика

грузия

абастумани

цхалтубо

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Власти Грузии планируют потратить на развитие туризма в 2023 году 241 миллион лари, из которых 200 миллионов уйдет на обновление и улучшение туристической инфраструктуры. Туризм – один из главных доходов Грузии. Только за 11 месяцев прошлого года доход от туризма составил 3,2 миллиарда долларов. Для сравнения: доходы государственного бюджета страны на 2023 год определены на уровне 6,5 миллиарда долларов по курсу, действующему на 7 января. Исходя из этого, развитие туризма является приоритетным для властей Грузии, которые намерены выделить деньги из госбюджета на диверсификацию целевых стран. При этом в планах власти сократить рыночную долю соседних стран до 70% и увеличить долю визитеров из стран ЕС и дальнего зарубежья до 30%. По последним данным за 11 месяцев, на долю визитеров из четырех соседних стран приходится половина всех визитов в Грузию. Тогда как визиты из стран ЕС и трех целевых для правительства стран составляют около 6,5% всех визитов. Курс лари на субботу, 7 января – 2,7072 GEL/$>>Для привлечения туристов власти Грузии не только планируют рекламировать туристический потенциал страны, но и запустить ряд программ для развития новых направлений. Так, для развития медицинского туризма власти Грузии выделят деньги в рамках программы "Производи в Грузии". Также продолжится программа обновления бальнеологических курортов страны в Цхалтубо и Абастумани, которая началась в 2022 году. Кроме того, Грузия будет осуществлять развитие уже традиционных направлений туризма – гастрономического и винного, где будут проводиться специальные инфотуры для представителей СМИ и туроператоров целевых стран. С 2023 года власти страны также решили заняться развитием делового туризма. Внимание будет уделено и культурному, и спортивному туризму. При этом в направлении спортивного туризма Грузия ждет несколько тысяч новых визитеров на чемпионат мира по сноуборду, который Грузия будет принимать в 2023 году. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябрь 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,9 миллиона. Грузия за 11 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 56%. Из общего числа визитов 3,4 миллиона были туристическими, что на 133,7 % больше, чем в январе-ноябре 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 70,2%.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 января в размере 2,7072 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

абастумани

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