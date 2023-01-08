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В Тбилиси убит полицейский
В Тбилиси убит полицейский
Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства, который был сотрудником МВД 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T15:05+0400
2023-01-08T15:05+0400
2023-01-08T15:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Сотрудник МВД Грузии был убит ночью в Тбилиси. По информации телеканал "Рустави 2", полиция задержала подозреваемого в совершении убийства. Он был ранее сотрудником ведомства. Задержанный несколько месяцев назад покинул министерство. Убитый и задержанный были друзьями и бывшими коллегами. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и "Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии, убийство
В Тбилиси убит полицейский
15:05 08.01.2023 (обновлено: 15:51 08.01.2023)
Полиция задержала подозреваемого в совершении убийства, который был сотрудником МВД
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Сотрудник МВД Грузии был убит ночью в Тбилиси.
По информации телеканал "Рустави 2", полиция задержала подозреваемого в совершении убийства. Он был ранее сотрудником ведомства.
Задержанный несколько месяцев назад покинул министерство. Убитый и задержанный были друзьями и бывшими коллегами.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и "Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия".