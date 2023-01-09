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Аджарский хачапури попал в список избранных блюд The New York Times
Аджарский хачапури попал в список избранных блюд The New York Times
Американское издание опубликовало рецепт изготовления аджарского хачапури и посвятило грузинскому блюду отдельный материал 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T17:55+0400
2023-01-09T17:55+0400
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хачапури
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Аджарский хачапури попал в список самых особенных и избранных блюд издания The New York Times. Американское издание опубликовало рецепт изготовления аджарского хачапури и посвятило грузинскому блюду отдельный материал. В материале The New York Times отмечено, что аджарский хачапури имеет форму лодки, это открытый хлеб, на котором помимо сыра кладут яйцо и масло. Перемешивают и едят. По словам автора статьи, обычно в аджарский хачапури кладут имеретинский сыр или сыр сулгуни, однако исходя из того, что достать их в США довольно сложно, использован рецепт из книги Карлы Капалбо "Хачапури и разновидности хлеба, наполненного сыром". В данном рецепте использованы моцарелла, фета, козий сыр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, аджария, хачапури, the new york times, грузинская кухня
грузия, новости, общество, аджария, хачапури, the new york times, грузинская кухня

Аджарский хачапури попал в список избранных блюд The New York Times

17:55 09.01.2023
© photo: Sputnik / StringerГород Батуми. Достопримечательности Аджарии
Город Батуми. Достопримечательности Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Американское издание опубликовало рецепт изготовления аджарского хачапури и посвятило грузинскому блюду отдельный материал
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Аджарский хачапури попал в список самых особенных и избранных блюд издания The New York Times.
Американское издание опубликовало рецепт изготовления аджарского хачапури и посвятило грузинскому блюду отдельный материал.

"Существует много разновидностей хачапури, или же наполненного сыром хлеба, который является особенным блюдом грузинской кухни, однако в случае большей части в тесто кладут сыр и пекут их до тех пор, пока не растает сыр. Самой известной разновидностью считается хачапури из Аджарии, черноморского побережья", - говорится в статье.

В материале The New York Times отмечено, что аджарский хачапури имеет форму лодки, это открытый хлеб, на котором помимо сыра кладут яйцо и масло. Перемешивают и едят.
По словам автора статьи, обычно в аджарский хачапури кладут имеретинский сыр или сыр сулгуни, однако исходя из того, что достать их в США довольно сложно, использован рецепт из книги Карлы Капалбо "Хачапури и разновидности хлеба, наполненного сыром". В данном рецепте использованы моцарелла, фета, козий сыр.
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