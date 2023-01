https://sputnik-georgia.ru/20230109/adzharskiy-khachapuri-popal-v-spisok-izbrannykh-blyud-the-new-york-times-273772340.html

Аджарский хачапури попал в список избранных блюд The New York Times

Американское издание опубликовало рецепт изготовления аджарского хачапури и посвятило грузинскому блюду отдельный материал 09.01.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Аджарский хачапури попал в список самых особенных и избранных блюд издания The New York Times. Американское издание опубликовало рецепт изготовления аджарского хачапури и посвятило грузинскому блюду отдельный материал. В материале The New York Times отмечено, что аджарский хачапури имеет форму лодки, это открытый хлеб, на котором помимо сыра кладут яйцо и масло. Перемешивают и едят. По словам автора статьи, обычно в аджарский хачапури кладут имеретинский сыр или сыр сулгуни, однако исходя из того, что достать их в США довольно сложно, использован рецепт из книги Карлы Капалбо "Хачапури и разновидности хлеба, наполненного сыром". В данном рецепте использованы моцарелла, фета, козий сыр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

