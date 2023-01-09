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Что стало причиной убийства грузина в Подмосковье – новые подробности
Что стало причиной убийства грузина в Подмосковье – новые подробности
В одном из грузинских ресторанов произошел конфликт, который закончился убийством повара 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T15:10+0400
2023-01-09T15:10+0400
2023-01-09T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Стали известны подробности убийства 50-летнего грузина, который работал поваром в хинкальной в подмосковных Мытищах.Так, 4 января на кухне одного из грузинских ресторанов возник конфликт между поваром и 36-летней уроженкой Таджикистана, которая работала посудомойщицей в заведении, сообщает телеканал "Царьград".По предварительным данным, мужчина неуместно пошутил и схватил женщину за ягодицу. Кадры инцидента появились в различных Telegram-каналах. На них видно, как мужчина тащит за собой женщину, та начинает отбиваться и наносит противнику несколько ударов ножом. Все это происходит на глазах двух свидетелей. Затем пострадавший, истекающий кровью, делает пару шагов и падает без сознания.Прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину. После убийства женщина сбежала из ресторана. Однако вскоре ее задержали около дома в Мытищах. Суд поместил ее под арест на основании уголовного дела об убийстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, мытищи, в мире, россия
происшествия, мытищи, в мире, россия
Что стало причиной убийства грузина в Подмосковье – новые подробности
15:10 09.01.2023 (обновлено: 15:13 09.01.2023)
В одном из грузинских ресторанов произошел конфликт, который закончился убийством повара
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Стали известны подробности убийства 50-летнего грузина, который работал поваром в хинкальной в подмосковных Мытищах.
Так, 4 января на кухне одного из грузинских ресторанов возник конфликт между поваром и 36-летней уроженкой Таджикистана, которая работала посудомойщицей в заведении, сообщает телеканал "Царьград"
.
По предварительным данным, мужчина неуместно пошутил и схватил женщину за ягодицу. Кадры инцидента появились в различных Telegram-каналах. На них видно, как мужчина тащит за собой женщину, та начинает отбиваться и наносит противнику несколько ударов ножом. Все это происходит на глазах двух свидетелей. Затем пострадавший, истекающий кровью, делает пару шагов и падает без сознания.
Прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину. После убийства женщина сбежала из ресторана. Однако вскоре ее задержали около дома в Мытищах. Суд поместил ее под арест на основании уголовного дела об убийстве.