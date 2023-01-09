https://sputnik-georgia.ru/20230109/chto-stalo-prichinoy-ubiystva-gruzina-v-podmoskove--novye-podrobnosti-273765856.html

Что стало причиной убийства грузина в Подмосковье – новые подробности

Что стало причиной убийства грузина в Подмосковье – новые подробности

В одном из грузинских ресторанов произошел конфликт, который закончился убийством повара 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T15:10+0400

2023-01-09T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Стали известны подробности убийства 50-летнего грузина, который работал поваром в хинкальной в подмосковных Мытищах.Так, 4 января на кухне одного из грузинских ресторанов возник конфликт между поваром и 36-летней уроженкой Таджикистана, которая работала посудомойщицей в заведении, сообщает телеканал "Царьград".По предварительным данным, мужчина неуместно пошутил и схватил женщину за ягодицу. Кадры инцидента появились в различных Telegram-каналах. На них видно, как мужчина тащит за собой женщину, та начинает отбиваться и наносит противнику несколько ударов ножом. Все это происходит на глазах двух свидетелей. Затем пострадавший, истекающий кровью, делает пару шагов и падает без сознания.Прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину. После убийства женщина сбежала из ресторана. Однако вскоре ее задержали около дома в Мытищах. Суд поместил ее под арест на основании уголовного дела об убийстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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