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https://sputnik-georgia.ru/20230109/deputat-gosdumy-prokommentiroval-slova-medvedeva-o-zakonakh-voennogo-vremeni-273762410.html
Депутат Госдумы прокомментировал слова Медведева о законах военного времени
Депутат Госдумы прокомментировал слова Медведева о законах военного времени
Депутат Госдумы Андрей Клишас напомнил Дмитрию Медведеву о порядке принятия законов военного времени 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T13:33+0400
2023-01-09T13:55+0400
россия
дмитрий медведев
обострение ситуации вокруг украины 2022
госдума рф
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Пока Государственная Дума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом России, можно действовать только по Конституции, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Медведев накануне написал в своем телеграм-канале, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени". Поводом для обсуждения мер, которые нужно применять в отношении россиян, которые желают зла своей стране и призывают к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. В интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) актер заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Депутат Госдумы Евгений Попов не исключил, что для таких, как Смольянинов, вскоре появится мера наказания в виде аннуляции паспорта гражданина России. Между тем, по словам Клишаса, российский гражданин с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами, и "не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан". Еще один депутат Султан Хамзаев попросит Следственный комитет возбудить дело против артиста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, дмитрий медведев, обострение ситуации вокруг украины 2022, госдума рф
россия, дмитрий медведев, обострение ситуации вокруг украины 2022, госдума рф

Депутат Госдумы прокомментировал слова Медведева о законах военного времени

13:33 09.01.2023 (обновлено: 13:55 09.01.2023)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2023
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Депутат Госдумы Андрей Клишас напомнил Дмитрию Медведеву о порядке принятия законов военного времени
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Пока Государственная Дума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом России, можно действовать только по Конституции, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Медведев накануне написал в своем телеграм-канале, что с теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать в соответствии с законом, но "если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени".

"Конечно, по закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом – только по Конституции и по закону", – написал Клишас в своем Telegram-канале.

Поводом для обсуждения мер, которые нужно применять в отношении россиян, которые желают зла своей стране и призывают к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. В интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) актер заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Депутат Госдумы Евгений Попов не исключил, что для таких, как Смольянинов, вскоре появится мера наказания в виде аннуляции паспорта гражданина России. Между тем, по словам Клишаса, российский гражданин с аннулированным паспортом остается гражданином страны и обладает всеми правами, и "не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан".
Еще один депутат Султан Хамзаев попросит Следственный комитет возбудить дело против артиста.
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