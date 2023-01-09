https://sputnik-georgia.ru/20230109/deputat-saakashvili-zakonno-nakhoditsya-v-zaklyuchenii-273764471.html

Депутат: Саакашвили законно находится в заключении

Депутат: Саакашвили законно находится в заключении

Депутат "Грузинской мечты" говорит о необходимости дождаться окончания судебного процесса 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T14:36+0400

2023-01-09T14:36+0400

2023-01-09T16:41+0400

михаил саакашвили

политика

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили законно находится в заключении, необходимо дождаться окончательного вердикта судьи, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.Очередное судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания из-за тяжелого состояния здоровья Саакашвили проходит в эти минуты в Тбилисском городском суде. Экс-президента нет в зале – с 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Страсти вокруг СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"."Это спецоперация по освобождению Саакашвили" – депутат>>Чтобы подкрепить свою позицию, защита Саакашвили привлекла к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде.Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов.Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили в том числе и в дни когда были назначены суды по его делу кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, политика, тбилисский городской суд