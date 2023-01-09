https://sputnik-georgia.ru/20230109/dvizhenie-avtotransporta-na-perevale-nakerala-vosstanovleno-273769891.html
Движение автотранспорта на перевале Накерала восстановлено
Движение автотранспорта на перевале Накерала восстановлено
Движение было ограничено из-за обильного снегопада, однако после очистительных работ восстановлено 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T16:54+0400
2023-01-09T16:54+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на перевале Накерала, а также на участке дороги внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. На данных участках дороги движение было ограничено из-за обильного снегопада. После очистительных работ движение восстановлено. Речь идет о 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури (перевал Накерала) и об участке дороги Сачхере (Сареки) Узунта – Шкмери – Зудали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, сачхере, тбилиси, кутаиси, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии
грузия, погода, новости, сачхере, тбилиси, кутаиси, департамент автомобильных дорог, непогода в грузии
Движение автотранспорта на перевале Накерала восстановлено
Движение было ограничено из-за обильного снегопада, однако после очистительных работ восстановлено
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на перевале Накерала, а также на участке дороги внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
На данных участках дороги движение было ограничено из-за обильного снегопада. После очистительных работ движение восстановлено.
Речь идет о 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури (перевал Накерала) и об участке дороги Сачхере (Сареки) Узунта – Шкмери – Зудали.