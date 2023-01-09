https://sputnik-georgia.ru/20230109/dvizhenie-avtotransporta-na-perevale-nakerala-vosstanovleno-273769891.html

Движение автотранспорта на перевале Накерала восстановлено

Движение автотранспорта на перевале Накерала восстановлено

Движение было ограничено из-за обильного снегопада, однако после очистительных работ восстановлено 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на перевале Накерала, а также на участке дороги внутригосударственного значения Сачхере (Сареки) – Узунта – Шкмери – Зудали, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. На данных участках дороги движение было ограничено из-за обильного снегопада. После очистительных работ движение восстановлено. Речь идет о 39-62 км участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури (перевал Накерала) и об участке дороги Сачхере (Сареки) Узунта – Шкмери – Зудали.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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