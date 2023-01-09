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Грузинская любовь сына Софи Лорен - кто стал избранницей Карло Понти

Грузинская любовь сына Софи Лорен - кто стал избранницей Карло Понти

Известный дирижер Карло Понти-младший написал комментарий под фото в соцсети девушки "Bellissima", с этого и завязалось их общение 09.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Возлюбленной сына всемирно известной актрисы Софи Лорен, избранницей Карло Понти-младшего стала Мариам Шарманашвили.Оказывается, пара встречается уже несколько лет, однако тщательно это скрывала даже от иностранных таблоидов. Теперь Понти и Шарманашвили подтвердили свой роман грузинскому телеканалу "Рустави 2".О девушке пока известно не так много, лишь то, что Мариам Шарманашвили зумба фитнес-тренер. Пара познакомилась через социальную сеть в марте 2021 года. Карло Понти-младший, известный дирижер, написал комментарий под фото девушки "Bellissima", что в переводе с итальянского означает "красивая". После этого они начали активно общаться о музыке и искусстве.Говорят, что когда Понти увидел грузинку, то влюбился с первого взгляда. Дальше больше: Карло отметил в Тбилиси все главные праздники – свой день рожденья, Новый год и Рождество.

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