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Минобороны РФ предупредило о готовящейся спецслужбами Украины провокации

Минобороны РФ предупредило о готовящейся спецслужбами Украины провокации

Тела мирных граждан, умерших естественным путем, были извлечены из могил в Харьковской области и дополнительно обезображены, говорится в сообщении ведомства 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T07:32+0400

2023-01-09T07:32+0400

2023-01-09T08:04+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Специальными службами Украины подготовлена новая масштабная антироссийская провокация, направленная на дискредитацию Вооруженных Сил РФ и обвинение российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений, говорится в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были вскрыты могилы на кладбищах в ряде населенных пунктов Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года, говорится в заявлении штаба.Штаб заявляет, что представители украинских спецслужб в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел умерших граждан Украины в присутствии фальшивых "понятых" и другие "процессуальные действия".Таким образом киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится убедить своих зарубежных партнеров в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки, подчеркивается в документе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, новости, политика, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины 2022