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Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченных протестующими зданиями в столице
Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченных протестующими зданиями в столице
Правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Бразильская полиция оттеснила протестующих из зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, которые вандалы разграбили в воскресенье, сообщила газета Folha. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.Губернатор федерального округа Ибанейс Роша сообщил, что правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, бразилия
в мире, новости, происшествия, бразилия
Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченных протестующими зданиями в столице
Правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Бразильская полиция оттеснила протестующих из зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, которые вандалы разграбили в воскресенье, сообщила газета Folha.
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.
"Силам безопасности удалось освободить захваченные общественные здания на Площади трех властей, применив множество светошумовых бомб и перцовый газ. Были задействованы вертолеты военной полиции и федеральной полиции, которые сбрасывали на площадь газовые гранаты. В дополнение к броневикам также был задействован отряд кавалерии", - сообщила Folha на своем сайте.
Губернатор федерального округа Ибанейс Роша сообщил, что правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице.
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.