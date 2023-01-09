https://sputnik-georgia.ru/20230109/politsiya-brazilii-vosstanovila-kontrol-nad-zakhvachennykh-protestuyuschimi-zdaniyami-v-stolitse-273749672.html

Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченных протестующими зданиями в столице

Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченных протестующими зданиями в столице

Правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T08:02+0400

2023-01-09T08:02+0400

2023-01-09T08:02+0400

в мире

новости

происшествия

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273749514_0:124:3073:1852_1920x0_80_0_0_6804c192ecd03513e6f43170ef7e163a.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Бразильская полиция оттеснила протестующих из зданий Верховного суда, конгресса и резиденции президента, которые вандалы разграбили в воскресенье, сообщила газета Folha. Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ.Губернатор федерального округа Ибанейс Роша сообщил, что правоохранители задержали уже свыше 400 участников беспорядков в бразильской столице.Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бразилия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, бразилия