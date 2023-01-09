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Режим ЧС введен в Калифорнии из-за погодных условий

Режим ЧС введен в Калифорнии из-за погодных условий

Утром в понедельник более 120 тыс. домов в Калифорнии оставались без света из-за шторма, дождей и ветра 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T22:57+0400

2023-01-09T22:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв - Sputnik. Президент США Джо Байден объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за тяжелых погодных условий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома."Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился оказать государственную поддержку в дополнение к мерам, принятым на уровне штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями - непрекращающимся сильным зимним штормом, наводнениями и оползнями, которые начались 8 января 2023 года", - отмечается в документе.Утром в понедельник более 120 тыс. домов в Калифорнии оставались без света. Причиной массовых отключений стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Синоптики также прогнозируют приток влажного воздуха из тропических широт на территорию штата. В результате этого атмосферного явления в понедельник в Калифорнии могут пройти сильные ливни и снегопады в горных районах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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