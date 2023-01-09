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Результаты опроса: что пожелали на Новый год читатели Sputnik Грузия
Результаты опроса: что пожелали на Новый год читатели Sputnik Грузия
По результатам опроса "Что вы желаете в Новый год?" оказалось, что 45% опрошенных пожелали здоровья 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T15:31+0400
2023-01-09T15:31+0400
2023-01-09T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Почти половина читателей Sputnik Грузия пожелала на Новый год здоровья. По результатам опроса "Что вы желаете в Новый год?" оказалось, что 45% опрошенных пожелали здоровья. Далее 36,2% желают мира, а вот 5,8% читателей оказались более практичными, пожелав побольше денег. По 2,9% читателей выбрали варианты – работа, личное счастье, путешествия и гармония. Всего 1,4% пожелали благополучия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Результаты опроса: что пожелали на Новый год читатели Sputnik Грузия
15:31 09.01.2023 (обновлено: 15:42 09.01.2023)
По результатам опроса "Что вы желаете в Новый год?" оказалось, что 45% опрошенных пожелали здоровья
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Почти половина читателей Sputnik Грузия пожелала на Новый год здоровья.
По результатам опроса "Что вы желаете в Новый год?" оказалось, что 45% опрошенных пожелали здоровья.
Далее 36,2% желают мира, а вот 5,8% читателей оказались более практичными, пожелав побольше денег.
По 2,9% читателей выбрали варианты – работа, личное счастье, путешествия и гармония. Всего 1,4% пожелали благополучия.