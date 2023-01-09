https://sputnik-georgia.ru/20230109/rezultaty-oprosa-chto-pozhelali-na-novyy-god-chitateli-sputnik-gruziya-273766549.html

Результаты опроса: что пожелали на Новый год читатели Sputnik Грузия

Результаты опроса: что пожелали на Новый год читатели Sputnik Грузия

По результатам опроса "Что вы желаете в Новый год?" оказалось, что 45% опрошенных пожелали здоровья 09.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Почти половина читателей Sputnik Грузия пожелала на Новый год здоровья. По результатам опроса "Что вы желаете в Новый год?" оказалось, что 45% опрошенных пожелали здоровья. Далее 36,2% желают мира, а вот 5,8% читателей оказались более практичными, пожелав побольше денег. По 2,9% читателей выбрали варианты – работа, личное счастье, путешествия и гармония. Всего 1,4% пожелали благополучия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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