https://sputnik-georgia.ru/20230109/saakashvili-sleduet-vklyuchit-v-spisok-lits-uchastvuyuschikh-v-pytkakh-lyudey--deputat-273773590.html

Саакашвили следует включить в список лиц, участвующих в пытках людей – депутат

Саакашвили следует включить в список лиц, участвующих в пытках людей – депутат

Депутвт Гия Вольский считает, что Михаил Саакашвили виновен в формировании садистской системы правления в стране в период своего президентства 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T18:41+0400

2023-01-09T18:41+0400

2023-01-09T18:42+0400

михаил саакашвили

георгий вольский

heritage foundation

новости

политика

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сам заслуживает быть в списке лиц, участвующих в пытках людей, в нарушении прав человека и смертях, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Гия Вольский.Ранее Саакашвили написал письмо исполнительному директору Heritage Foundation Уильяму Браудеру, где попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского”. В ответ Браудер попросил предоставить список документов с перечнем лиц, кто препятствует его лечению, а также виновных в его отравлении и пытках, пообещав сделать все для, того, чтобы на это обратили внимание власти западных стран.По его словам, использование фактора Саакашвили, придумывание подобных инсинуаций в его адрес продолжится."Сегодня не первый день, когда мы слышим о разных уловках и пиар шагах, которыми они должны привлечь внимание общественности", - отметил Вольский.По словам депутата, подобное отношение к конкретной личности, которая "сегодня создана пиар-группой мошенников", требует определенного анализа.Страсти вокруг СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди"."Это спецоперация по освобождению Саакашвили" – депутат>>Чтобы подкрепить свою позицию, защита Саакашвили привлекла к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде.Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов.Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами.Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения.В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили в том числе и в дни когда были назначены суды по его делу кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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михаил саакашвили, георгий вольский, heritage foundation, новости, политика