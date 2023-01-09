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Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
По всей Грузии ухудшилась погода, снегопад в высокогорных районах страны создал проблемы местным жителям 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T12:02+0400
2023-01-09T12:02+0400
2023-01-09T12:35+0400
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департамент автомобильных дорог
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шуахеви
хуло
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Высота снежного покрова в высокогорном районе Хуло (АР Аджария) достигла 80 сантиметров, из-за чего движение на внутренних сельских дорогах было ограничено.С утра в высокогорной Аджарии - в районах Хуло, Шуахеви и Кеда, возобновились работы по очистке дорог от снега. В работах участвует около 40 единиц спецтехники, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Аджарии.На данном этапе по нескольким направлениям расчищаются дороги, связывающие с общинами. По информации департамента, передвижение автотранспорта с высокой проходимостью по всем направлениям свободно. В параллельном режиме работают бригады энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia. Снег повредил линии электропередач. Что касается центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе, то к этому времени транспорт передвигается беспрепятственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, аджария, департамент автомобильных дорог, energo-pro georgia, шуахеви, хуло
погода, грузия, аджария, департамент автомобильных дорог, energo-pro georgia, шуахеви, хуло
Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии
12:02 09.01.2023 (обновлено: 12:35 09.01.2023)
По всей Грузии ухудшилась погода, снегопад в высокогорных районах страны создал проблемы местным жителям
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Высота снежного покрова в высокогорном районе Хуло (АР Аджария) достигла 80 сантиметров, из-за чего движение на внутренних сельских дорогах было ограничено.
С утра в высокогорной Аджарии - в районах Хуло, Шуахеви и Кеда, возобновились работы по очистке дорог от снега. В работах участвует около 40 единиц спецтехники, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Аджарии.
На данном этапе по нескольким направлениям расчищаются дороги, связывающие с общинами. По информации департамента, передвижение автотранспорта с высокой проходимостью по всем направлениям свободно.
В параллельном режиме работают бригады энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia. Снег повредил линии электропередач.
Что касается центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе, то к этому времени транспорт передвигается беспрепятственно.