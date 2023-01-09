https://sputnik-georgia.ru/20230109/snegopad-sozdal-problemy-v-vysokogornoy-adzharii-273757820.html

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии

По всей Грузии ухудшилась погода, снегопад в высокогорных районах страны создал проблемы местным жителям 09.01.2023, Sputnik Грузия

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хуло

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Высота снежного покрова в высокогорном районе Хуло (АР Аджария) достигла 80 сантиметров, из-за чего движение на внутренних сельских дорогах было ограничено.С утра в высокогорной Аджарии - в районах Хуло, Шуахеви и Кеда, возобновились работы по очистке дорог от снега. В работах участвует около 40 единиц спецтехники, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Аджарии.На данном этапе по нескольким направлениям расчищаются дороги, связывающие с общинами. По информации департамента, передвижение автотранспорта с высокой проходимостью по всем направлениям свободно. В параллельном режиме работают бригады энергораспределительной компании Energo-Pro Georgia. Снег повредил линии электропередач. Что касается центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе, то к этому времени транспорт передвигается беспрепятственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, аджария, департамент автомобильных дорог, energo-pro georgia, шуахеви, хуло