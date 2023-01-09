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Спикер Госдумы: 75,9% иностранных компаний остались в России
Спикер Госдумы: 75,9% иностранных компаний остались в России
Российские предприятия занимают ниши, которые покинули иностранные компании 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T17:14+0400
2023-01-09T17:14+0400
2023-01-09T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% зарубежных компаний остались в России, а те, кто ушел с российского рынка, терпят миллиардные издержки. Между тем, отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объёмы производств. К примеру, производство одежды показало рост в 42%, а выпуск лекарств - в 15%, отметил спикер Госдумы."Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития", - добавил Володин.Таким образом, он напомнил о ранее принятых законопроектах по этой теме, добавив, что подобные решения являются приоритетом Госдумы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, госдума рф
россия, в мире, новости, госдума рф
Спикер Госдумы: 75,9% иностранных компаний остались в России
Российские предприятия занимают ниши, которые покинули иностранные компании
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% зарубежных компаний остались в России, а те, кто ушел с российского рынка, терпят миллиардные издержки.
"75,9 процента иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", - написал Володин в Telegram-канале.
Между тем, отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объёмы производств. К примеру, производство одежды показало рост в 42%, а выпуск лекарств - в 15%, отметил спикер Госдумы.
"Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития", - добавил Володин.
Таким образом, он напомнил о ранее принятых законопроектах по этой теме, добавив, что подобные решения являются приоритетом Госдумы.