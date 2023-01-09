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Спикер Госдумы: 75,9% иностранных компаний остались в России

Спикер Госдумы: 75,9% иностранных компаний остались в России

Российские предприятия занимают ниши, которые покинули иностранные компании 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T17:14+0400

2023-01-09T17:14+0400

2023-01-09T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% зарубежных компаний остались в России, а те, кто ушел с российского рынка, терпят миллиардные издержки. Между тем, отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объёмы производств. К примеру, производство одежды показало рост в 42%, а выпуск лекарств - в 15%, отметил спикер Госдумы."Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития", - добавил Володин.Таким образом, он напомнил о ранее принятых законопроектах по этой теме, добавив, что подобные решения являются приоритетом Госдумы.

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2023

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