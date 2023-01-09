https://sputnik-georgia.ru/20230109/storonniki-saakashvili-snova-protestovali-u-tbilisskogo-suda---video-273774878.html

Сторонники Саакашвили снова протестовали у тбилисского суда - видео

Сторонники Саакашвили снова протестовали у тбилисского суда - видео

Сторонники Саакашвили традиционно собрались у здания Тбилисского городского суда в понедельник днем. Тут 9 января проходило очередное заседание по вопросу... 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T19:22+0400

2023-01-09T19:22+0400

2023-01-09T19:22+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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акции протеста

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Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, видео