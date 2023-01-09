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Строительство ЛЭП между Грузией и Турцией начнется в 2023 году

Строительство ЛЭП между Грузией и Турцией начнется в 2023 году

На первом этапе планируется построить линию электропередачи мощностью 500 кВ "Цхалтубо-Ахалцихе" 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Власти Грузии в 2023 году планируют начать осуществление первого этапа строительства линии электропередач "Цхалтубо-Ахалцихе-Тортум", которая соединит энергосистемы Грузии и Турции. Проект строительства линий электропередачи "Цхалтубо-Ахалцихе" и "Ахалцихе-Тортум" будет реализован при финансовой поддержке кредитного банка реконструкции Германии (KfW), и его стоимость составляет около 62 миллионов евро. Согласно бюджетным прогнозам, на первом этапе в 2023 году планируется построить линию электропередачи мощностью 500 кВ "Цхалтубо-Ахалцихе" протяженностью 103 километра. Второй этап предполагает строительство линии электропередачи мощностью 400 кВ "Ахалцихе-Тортум" протяженностью 34 километра. Осуществлять строительство будет международная строительная индийская компания KEC International Limited. По данным правительства, в результате реализации проекта резко возрастут пропускная способность и надежность энергосистемы страны.Проект совместно финансируется Германией через KfW и Европейским Союзом в рамках ENIP (Программа улучшения энергетической сети). Общий объем инвестиций ENIP составляет 270 млн евро при совместном финансировании KfW и ЕБРР, включая 9,9 млн евро в виде безвозмездного финансирования из Инвестиционного фонда соседства Европейского Союза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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