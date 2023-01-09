https://sputnik-georgia.ru/20230109/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-9-do-15-yanvarya-273751223.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 января

По ночам температура воздуха в Тбилиси будет опускаться до минус трех градусов 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T10:42+0400

2023-01-09T10:42+0400

2023-01-09T10:42+0400

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точный прогноз погоды в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно холодную погоду и снег в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 9 января, в столице ожидается облачная погода и снег. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 1 градуса. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:48.Во вторник, 10 января, в Тбилиси сохранится облачная погода и снег. Восход солнца в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит минус три градуса, а днем столбик термометра поднимется до 0 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:49.В среду, 11 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода и слабый снег. Восход солнца в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит минус три градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 0 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:50.В четверг, 12 января, погода в столице Грузии по-прежнему будет облачной, ожидается снег. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке минус трех градусов, а днем поднимется максимум до 0 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:51.В пятницу, 13 января, в Тбилиси ожидается облачная и холодная погода. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью будет минус три градуса, а днем прогреется максимум до одного градуса тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:52.В субботу, 14 января, в Тбилиси погода улучшится и сравнительно потеплеет. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит минус три градуса, днем воздух прогреется до двух градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:53.В воскресенье, 15 января, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса, а днем поднимется максимум до трех градусов тепла. Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:54.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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