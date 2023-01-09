https://sputnik-georgia.ru/20230109/ucheba-v-luchshikh-vuzakh-rf-besplatno-kak-postupit-abiturientam-gruzii-273773401.html

Учеба в лучших вузах РФ бесплатно: как поступить абитуриентам Грузии?

Учеба в лучших вузах РФ бесплатно: как поступить абитуриентам Грузии?

Поступить в Россию смогут даже абитуриенты, не знающие русского языка: они могут стать студентом подготовительного отделения 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T18:17+0400

2023-01-09T18:17+0400

2023-01-09T18:39+0400

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секция интересов россии при посольстве швейцарии

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Ежегодно Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии проводит конкурсный отбор среди граждан Грузии для поступления в российские вузы. В конце прошлого года, 24 декабря, стартовала кампания по набору кандидатов для поступления в 2023-2024 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации.В конкурсе могут принимать участие граждане Грузии, лица без гражданства и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории Грузии, сообщает Секция интересов Российской Федерации в Грузии.Желающим принять участие в отборочном конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте.К заявке необходимо прикрепить отсканированные документы в соответствии с перечнем, составляющим досье кандидата. Подробный список необходимых документов можно найти на этом же сайте. Срок подачи документов продлится до 20 февраля 2023 года включительно.К документам, предоставленным на грузинском языке (паспорт, аттестат, оценочный лист), должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык. Кандидаты, не предоставившие документы об образовании и оценочный лист, получат 0 баллов в конкурсе. Регистрация на портале продлится до 20 февраля 2023 года.Если вы не знаете русского языка, но хотите получить высшее образование в России, то можете стать студентом подготовительного отделения. Для этого при заполнении заявления на сайте надо поставить отметку о том, что вы готовы пройти предварительное обучение на подготовительном отделении выбранного вами вуза и факультета.В случае возникновения вопросов обращайтесь на электронный адрес Секции интересов Российской Федерации в Грузии: interests.section@mid.ru.С подробным руководством для абитуриентов можно ознакомиться по ссылке.

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россия, образование, общество, новости, грузия, секция интересов россии при посольстве швейцарии