https://sputnik-georgia.ru/20230109/umerla-zasluzhennaya-artistka-gruzii-lamzira-chkheidze-273758625.html
Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе
Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе
Ламзира Чхеидзе сыграла не одну роль на сцене тбилисского театра имени Шота Руставели 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T12:24+0400
2023-01-09T12:24+0400
2023-01-09T12:16+0400
театр руставели
грузия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273755414_0:145:1401:933_1920x0_80_0_0_c732c0345d9f7857305a3d64710058c9.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Заслуженная артистка Грузии, актриса Ламзира Чхеидзе, скончалась 8 января в возрасте 93 лет. Ламзира Чхеидзе с 1952 года была актрисой Государственного академического театра им. Шота Руставели. В 1953-1956 годы работала педагогом во Дворце пионеров и учащихся. В течение 62 лет Ламзира Чхеидзе сыграла множество главных, эпизодических и второстепенных ролей на сцене театра Руставели. Актриса подарила грузинскому кино и несколько интересных персонажей, а также принимала участие в литературно-драматических радиопередачах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273755414_0:14:1401:1064_1920x0_80_0_0_1fa0311f79200b41b22384a1fc390059.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
театр руставели, грузия, культура
театр руставели, грузия, культура
Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе
Ламзира Чхеидзе сыграла не одну роль на сцене тбилисского театра имени Шота Руставели
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Заслуженная артистка Грузии, актриса Ламзира Чхеидзе, скончалась 8 января в возрасте 93 лет.
"Министерство культуры, спорта и молодежи чтит память Ламзиры Чхеидзе и соболезнует семье, близким и театральному обществу", - говорится в сообщении ведомства.
Ламзира Чхеидзе с 1952 года была актрисой Государственного академического театра им. Шота Руставели. В 1953-1956 годы работала педагогом во Дворце пионеров и учащихся.
В течение 62 лет Ламзира Чхеидзе сыграла множество главных, эпизодических и второстепенных ролей на сцене театра Руставели. Актриса подарила грузинскому кино и несколько интересных персонажей, а также принимала участие в литературно-драматических радиопередачах.