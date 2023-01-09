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Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе
Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе
Ламзира Чхеидзе сыграла не одну роль на сцене тбилисского театра имени Шота Руставели 09.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Заслуженная артистка Грузии, актриса Ламзира Чхеидзе, скончалась 8 января в возрасте 93 лет. Ламзира Чхеидзе с 1952 года была актрисой Государственного академического театра им. Шота Руставели. В 1953-1956 годы работала педагогом во Дворце пионеров и учащихся. В течение 62 лет Ламзира Чхеидзе сыграла множество главных, эпизодических и второстепенных ролей на сцене театра Руставели. Актриса подарила грузинскому кино и несколько интересных персонажей, а также принимала участие в литературно-драматических радиопередачах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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театр руставели, грузия, культура
театр руставели, грузия, культура

Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе

12:24 09.01.2023
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaЛамзира Чхеидзе
Ламзира Чхеидзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2023
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Ламзира Чхеидзе сыграла не одну роль на сцене тбилисского театра имени Шота Руставели
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Заслуженная артистка Грузии, актриса Ламзира Чхеидзе, скончалась 8 января в возрасте 93 лет.
"Министерство культуры, спорта и молодежи чтит память Ламзиры Чхеидзе и соболезнует семье, близким и театральному обществу", - говорится в сообщении ведомства.
Ламзира Чхеидзе с 1952 года была актрисой Государственного академического театра им. Шота Руставели. В 1953-1956 годы работала педагогом во Дворце пионеров и учащихся.
В течение 62 лет Ламзира Чхеидзе сыграла множество главных, эпизодических и второстепенных ролей на сцене театра Руставели. Актриса подарила грузинскому кино и несколько интересных персонажей, а также принимала участие в литературно-драматических радиопередачах.
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