https://sputnik-georgia.ru/20230109/umerla-zasluzhennaya-artistka-gruzii-lamzira-chkheidze-273758625.html

Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе

Умерла заслуженная артистка Грузии Ламзира Чхеидзе

Ламзира Чхеидзе сыграла не одну роль на сцене тбилисского театра имени Шота Руставели 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T12:24+0400

2023-01-09T12:24+0400

2023-01-09T12:16+0400

театр руставели

грузия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273755414_0:145:1401:933_1920x0_80_0_0_c732c0345d9f7857305a3d64710058c9.jpg

ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Заслуженная артистка Грузии, актриса Ламзира Чхеидзе, скончалась 8 января в возрасте 93 лет. Ламзира Чхеидзе с 1952 года была актрисой Государственного академического театра им. Шота Руставели. В 1953-1956 годы работала педагогом во Дворце пионеров и учащихся. В течение 62 лет Ламзира Чхеидзе сыграла множество главных, эпизодических и второстепенных ролей на сцене театра Руставели. Актриса подарила грузинскому кино и несколько интересных персонажей, а также принимала участие в литературно-драматических радиопередачах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

театр руставели, грузия, культура