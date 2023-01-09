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В Тбилиси выпал первый снег в новом году - видео

В Тбилиси выпал первый снег в новом году - видео

Первый снег в Тбилиси! Город преображается и выглядит совсем иначе, сказочно и нарядно. Правда, снег лежит на улицах недолго, поэтому для большинства горожан... 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T19:02+0400

2023-01-09T19:02+0400

2023-01-09T19:02+0400

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К вечеру конечно, первый снег уже растаял. В столице Грузии нет мороза, температура днем +1 - +2. Но зато утром и днем горожане могли полюбоваться белоснежным городом, который был укутан январским снегом.

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